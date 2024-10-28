Стало известно имя новой солистки группы "Ленинград"

Имя новой солистки назвали в группе "Ленинград". Ею стала 24-летняя Дарья Зотеева, больше известная как Instasamka, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщается в официальном аккаунте группы в Telegram.

"Сергей Шнуров возвращается и планирует выпустить новый альбом, впервые за шесть лет. Инстасамка и Шнуров уже обсудили все детали и записали демоверсию. Вскоре нас ждёт альбом в исполнении артистов", - сказано в сообщении.

В группе уже появился отрывок песни "За деньги нет". Видео с подписчиками поделилась и сама Инстасамка.