Стало известно имя новой солистки группы "Ленинград"
Сегодня, 19:59
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Сегодня, 19:59Сегодня, 19:59
32Фото: instagram.com/instasamka
Имя новой солистки назвали в группе "Ленинград". Ею стала 24-летняя Дарья Зотеева, больше известная как Instasamka, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом сообщается в официальном аккаунте группы в Telegram.
"Сергей Шнуров возвращается и планирует выпустить новый альбом, впервые за шесть лет. Инстасамка и Шнуров уже обсудили все детали и записали демоверсию. Вскоре нас ждёт альбом в исполнении артистов", - сказано в сообщении.
В группе уже появился отрывок песни "За деньги нет". Видео с подписчиками поделилась и сама Инстасамка.
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