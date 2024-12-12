  • 12 Декабря, 19:09
  • BAIGENEWS

Стало известно имя нового генсекретаря Казахстанской федерации футбола

Ранее он уже работал в этой должности.

Сегодня, 17:51
АВТОР
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kff.kz Сегодня, 17:51
Сегодня, 17:51
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Фото: kff.kz
Состоялось заседание Исполнительного комитета Казахстанской федерации футбола. По его итогам исполком освободил Андрея Дудина от обязанностей генерального секретаря КФФ, передаёт BaigeNews.kz.

На вакантную должность генерального секретаря решением Исполнительного комитета назначен Саян Хамитжанов. Ранее он уже занимал руководящие должности в КФФ: в 2008-2012 годах был генеральным секретарём, а с 2012-го по 2014 годы – вице-президентом федерации.

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