На вакантную должность генерального секретаря решением Исполнительного комитета назначен Саян Хамитжанов. Ранее он уже занимал руководящие должности в КФФ: в 2008-2012 годах был генеральным секретарём, а с 2012-го по 2014 годы – вице-президентом федерации.