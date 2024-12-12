Стало известно имя нового генсекретаря Казахстанской федерации футбола
Ранее он уже работал в этой должности.
Сегодня, 17:51
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:51Сегодня, 17:51
205Фото: kff.kz
На вакантную должность генерального секретаря решением Исполнительного комитета назначен Саян Хамитжанов. Ранее он уже занимал руководящие должности в КФФ: в 2008-2012 годах был генеральным секретарём, а с 2012-го по 2014 годы – вице-президентом федерации.
Самое читаемое