Стало известно имя нового акима Степногорска

Распоряжением акима Акмолинской области по согласованию с Администрацией Президента РК и с согласия депутатов маслихата акимом Степногорска назначен Гайдар Касенов, передаёт BaigeNews.kz.

Нового главу города активу представил замакима Акмолинской области Елдос Рамазанов.

Перед Гайдаром Касеновым поставлен ряд задач по развитию населённого пункта и созданию комфортных условий для населения.

"Первоочередной задачей в отопительный сезон для акима города является бесперебойная и стабильная подача тепла для социальных объектов и населения. Также на особом контроле необходимо держать завершение работ и своевременный ввод объектов водоснабжения", - отметил Рамазанов.

Также акиму Степногорска поручено провести работу по привлечению инвестиции, созданию новых рабочих мест и развитию сферы предпринимательства, а также жилищного строительства.

Гайдар Касенов родился 20 июня 1976 года в Атбасарском районе. Окончил Аграрный университет имени Сейфуллина по специальности "Инженер-механик", Евразийский Национальный университет имени Гумилёва по специальности "Экономист-менеджер", Международную Академию бизнеса, Open University (UK) - специальность "Магистр делового администрирования".

Кандидат экономических наук

Работал главным специалистом отдела экономики и рыночных отношений аппарата акима района "Алматы", менеджером проекта "Астана-Сити", директором ТОО "Центральное газоснабжение" Астана, акимом района "Алматы" в Астане , руководил депутатской фракцией партии "Нұр Отан" в маслихате Астаны (2015-10.2019). Был акимом Шортандинского района Акмолинской области, акимом Косшы.

Ранее стало известно, что 13 ноября на основании поданного заявления аким Степногорска Алпысбай Каиржанов освобождён от занимаемой должности.