Стало известно имя Мисс Вселенной-2024

В Мехико завершился 73-й по счету конкурс "Мисс Вселенная". Победительницей стала представительница Дании Виктория Кьер Тейлвиг, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает The Voice, эффектная блондинка стала обладательницей короны "Свет бесконечности", покрытой 18-каратным золотом и украшенной бриллиантами и 23 золотыми жемчужинами. Короновала победительницу "Мисс Вселенная – 2023" Шейннис Паласиос из Никарагуа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miss Universe (@missuniverse)

Также названы четыре вице-мисс: Чидимма Адетшина (Нигерия), Мария Фернанда Белтран (Мексика), Сучата Чуангсри (Таиланд), Илеана Маркес (Венесуэла).

В финальном раунде вопросов и ответов финалистам был задан один вопрос: "Мисс Вселенная вдохновляла целые поколения женщин. Что вы хотите сказать тем, кто смотрит на вас прямо сейчас?"

Вот что ответила Тейлвиг: "Мое послание всему миру, который наблюдает за происходящим, таково: неважно, откуда вы родом, неважно, какое у вас прошлое, вы всегда можете превратить его в свои сильные стороны. Оно никогда не определит, кто вы есть. Просто продолжайте бороться. Я стою здесь сегодня, потому что хочу измениться. Я хочу войти в историю. И именно это я делаю сегодня вечером. Так что никогда не сдавайтесь, всегда верьте в себя и свои мечты, и именно это мы и собираемся делать".

Виктория Кьер Тейлвиг родилась 13 ноября 2003 года в датском городе Сёборг. Окончила факультет бизнеса и маркетинга. Долгое время она совмещала учебу с успешной карьерой в ювелирной промышленности, специализируясь на продаже бриллиантов. Девушка принимала участие в чемпионатах Европы и мира по танцам. Она работает учителем танцев и выпускает свои песни.

У Виктории был сложный путь к победе на Miss Universe: вначале она заняла второе место на конкурсе "Мисс Дания – 2022". Представляя родную страну на конкурсе Miss Grand International 2022, она дошла лишь до Топ-20. Однако позже девушка была объявлена "Мисс Вселенная Дания – 2024" и получила путевку в Мехико. Где неожиданно для многих и одержала победу.

Напомним, предварительные туры и парад национальных костюмов состоялись еще 14 ноября. В этом году 130 претенденток из разных стран мира присоединились к международному конкурсу красоты, чтобы побороться за звание "Мисс Вселенная — 2024".