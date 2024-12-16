Команду "Барыс" в новой лиге 3х3 возглавит Павел Глотов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Шайба.kz.

После завершения игровой карьеры в 2014 году он работал тренером в ДЮСШ "Барыс", "Номаде" и "Снежных Барсах". Нынешний сезон 46-летний специалист начинал в астанинской команде МХЛ.

Также Павел Глотов входил в тренерский штаб молодёжной сборной Казахстана на чемпионате мира в сезоне 2022-2023 годов.