Стало известно имя главного тренера "Барыса" в новой лиге КХЛ
Им станет Павел Глотов.
Сегодня, 10:51
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Сегодня, 10:51Сегодня, 10:51
179Фото: ХК Барыс
Команду "Барыс" в новой лиге 3х3 возглавит Павел Глотов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Шайба.kz.
После завершения игровой карьеры в 2014 году он работал тренером в ДЮСШ "Барыс", "Номаде" и "Снежных Барсах". Нынешний сезон 46-летний специалист начинал в астанинской команде МХЛ.
Также Павел Глотов входил в тренерский штаб молодёжной сборной Казахстана на чемпионате мира в сезоне 2022-2023 годов.
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