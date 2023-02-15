Стало известно, где в Казахстане самые высокие зарплаты

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Больше всех получают жители Мангистауской и Атырауской областей. В лидерах также новообразованная Улытауская область, а в аутсайдерах - южные регионы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

В четвёртом квартале 2022 года среднемесячная номинальная заработная плата в Казахстане достигла 338,7 тысячи тенге - сразу на 22,9 процента больше по сравнению с четвёртым кварталом 2021 года (и на 13 процентов больше, чем в третьем квартале 2022 года). В аналогичном периоде годом ранее рост составлял 18,2 процента за год.

При этом покупательная способность заработных плат в четвёртом квартале 2022 года выросла лишь на 2,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

"В региональном разрезе самая высокая среднемесячная заработная плата в четвёртом квартале 2022 года традиционно была зафиксирована в Атырауской (556 тысяч тенге) и Мангистауской (509 тысячи тенге) областях, а также в Астане (469,3 тысячи тенге) и Улытауской области (448,9 тысячи тенге). При этом если в Улытауской, Атырауской и Мангистауской областях покупательная способность заработных плат за год выросла на 12,4, 11,4 и 7,8 процента соответственно (и это самые высокие показатели роста среди регионов РК), то в Астане, напротив, отмечено снижение покупательной способности на 2 процента", - говорится в сообщении.

Кроме Астаны покупательная способность заработных плат также заметно упала в Алматинской (на 9,4 процента), Жамбылской (на 4,3 процента) и Туркестанской (на 2,8 процента) областях, и не столь значительно - в Северо-Казахстанской области (на 0,7 процента). Стоит отметить, что в Туркестанской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях самые низкие заработные платы по РК: 240,7 тысячи, 241,2 тысячи и 243,5 тысячи тенге соответственно.

В отраслевом разрезе самые высокие заработные платы в четвёртом квартале 2022 года получали работники сектора горнодобывающей промышленности и разработки карьеров: 728,2 тысячи тенге - сразу в 2,2 раза больше, чем в среднем по РК. Следом идут финансовая и страховая деятельность (628,2 тысячи тенге), а также профессиональная, научная и техническая деятельность (534,7 тысячи тенге).

Самые низкие номинальные среднемесячные заработные платы были зафиксированы в отрасли рыболовства и аквакультуры: лишь 112,5 тысячи тенге - сразу в три раза меньше, чем в среднем по РК. Следом идут искусство, развлечения и отдых (206,5 тысячи тенге), а также растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях (208 тысячи тенге).

Самый заметный рост покупательной способности заработных плат наблюдался в отраслях строительства (на 18,7 процента), горнодобывающей промышленности (на 11,5 процента), HoReCa (на 10,9 процента), а также информации и связи (на 10,3 процента).

Стоит отметить, что покупательная способность заработных плат по сравнению с четвёртым кварталом 2021 года сократилась в сферах операций с недвижимым имуществом (на 14,1 процента), лесоводства и лесозаготовок (на 14,1 процента), здравоохранения и социальных услуг (на 10,6 процента), образования (на 4,6 процента), а также рыболовства и аквакультуры (на 4,6 процента).