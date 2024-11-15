Стало известно, где сейчас находится Бишимбаев

Об этом сообщил замглавы КУИС.

Адвокату потерпевшей стороны по делу об убийстве Салтанат Нукеновой Жанее Уразбаховой сообщили, где в данное время содержится осужденный Куандык Бишимбаев. Об этом ей сообщили в Комитете УИС МВД РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на публикацию адвоката в соцсетях.

"Рассмотрев ваше обращение об установлении места отбывания наказания осужденного Бишимбаева Куандыка Валихановича 1980 года рождения сообщаем следующее: В настоящее время осужденный Бишимбаев К.В. отбывает наказание в учреждении №5 Департамента УИС по Акмолинской области", - говорится в сообщении комитета за подписью и.о. заместителя председателя Р. Тунгышбаева.

В ведомстве добавили, что для получения дополнительной информации адвокату необходимо обратиться непосредственно в учреждение.

Напомним, Куандык Бишимбаев был признан виновным в совершении убийства, противоправного умышленного причинения смерти другому человеку, совершённого с особой жестокостью и в причинении физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённом в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного. От его действий погибла супруга Салтанат Нукенова.

26 июня суд не удовлетворил апелляцию Бишимбаева и Байжанова на приговор первой инстанции. Сроки оставили без изменений: 24 года экс-министру Куандыку Бишимбаеву и 4 года лишения свободы его родственнику Бакытжану Байжанову.

В конце июля его этапировали в колонию.