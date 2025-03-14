Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести следующее заседание Национального курултая в Кызылорде, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В последние годы мы уделяем особое внимание развитию исторической науки как важному фактору укрепления национальной идентичности. Нынешний Курултай проходит в канун 100-летия исторического решения о переносе столицы в Кызылорду. В этой связи предлагаю следующее заседание Национального курултая провести в Кызылорде – городе, который в своё время был столицей нашей страны", - сказал президент.