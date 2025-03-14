Стало известно, где пройдет следующее заседание Национального курултая
Нынешний Курултай проходит в канун 100-летия исторического решения о переносе столицы в Кызылорду.
Сегодня, 16:32
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Сегодня, 16:32Сегодня, 16:32
100Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести следующее заседание Национального курултая в Кызылорде, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"В последние годы мы уделяем особое внимание развитию исторической науки как важному фактору укрепления национальной идентичности. Нынешний Курултай проходит в канун 100-летия исторического решения о переносе столицы в Кызылорду. В этой связи предлагаю следующее заседание Национального курултая провести в Кызылорде – городе, который в своё время был столицей нашей страны", - сказал президент.
Таким образом, Кызылорда, которая в 1925-1929 годах была первой столицей Казахской АССР, станет местом проведения следующего Курултая.