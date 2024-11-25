Где построят новый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Строительство нового НПЗ связано из-за дефицита нефтепродуктов.
Сегодня, 14:59
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Сегодня, 14:59Сегодня, 14:59
181Фото: pixabay
Новый нефтеперерабатывающий завод планируют построить после 2030 года на западе Казахстана. Об этом в кулуарах Мажилиса сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передает BaigeNews.kz.
"Строительство четвёртого НПЗ будет после 2030 года. На окончательное решение по его строительству будут влиять предварительные факторы. Я в ходе ответов на вопросы депутатов их озвучил. Предварительная площадка – Западный Казахстан", - сообщил он.
Ранее министр сообщил, что строительство нового НПЗ закроет потребности страны в ГСМ с 2040 по 2050 год и позволит экспортировать ГСМ на быстроразвивающиеся рынки Центральной, Южной и Юго-Западной Азии.