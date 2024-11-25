Где построят новый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане

Новый нефтеперерабатывающий завод планируют построить после 2030 года на западе Казахстана. Об этом в кулуарах Мажилиса сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передает BaigeNews.kz.

"Строительство четвёртого НПЗ будет после 2030 года. На окончательное решение по его строительству будут влиять предварительные факторы. Я в ходе ответов на вопросы депутатов их озвучил. Предварительная площадка – Западный Казахстан", - сообщил он.

Ранее министр сообщил, что строительство нового НПЗ закроет потребности страны в ГСМ с 2040 по 2050 год и позволит экспортировать ГСМ на быстроразвивающиеся рынки Центральной, Южной и Юго-Западной Азии.