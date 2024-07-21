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Стали известны все участники плей-офф Кубка лиги Казахстана по футболу

Сегодня, 22:22
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ФК "Кайрат" Сегодня, 22:22
Сегодня, 22:22
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Фото: ФК "Кайрат"

Определились все полуфиналисты Кубка лиги Казахстана по футболу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинале сыграют "Кайрат", "Женис", "Елимай" и "Астана" — они стали победителями своих групп.

"Кайрат" занял первое место в группе А, набрав семь очков. Он разгромил "Акжайык" (9:0) и "Тараз" (3:0) и сыграл вничью с "Кызылжаром" (1:1). 

"Женис" с шестью очками стал первым в группе В, победив "Тобол" (2:0) и "Кайсар" (1:0) и уступив "Актобе" (1:2). 

"Елимай" выиграл группу С, набрав семь очков. Он уверенно обыграл "Туран" (3:0) и "Атырау" (3:0) и разошелся миром с "Ордабасы" (2:2). 

Наконец, победителем группы D стала "Астана" — она набрала шесть очков. Столичная команда разгромила "Каспий" (5:0) и одержала победу над "Шахтером" (4:2) и потерпела поражение от "Жетысу" (1:2). 

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