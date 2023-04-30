Стали известны все участники четвертьфинала Кубка Казахстана по футболу

Фото: sports.kz

Завершились матчи 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Кайрат" испытал проблемы с клубом Первой лиги в Кубке Казахстана. По их итогам в четвертьфинал турнира вышли карагандинский "Шахтёр", петропавловский "Кызылжар", "Атырау", шымкентский "Ордабасы", костанайский "Тобол", "Туран", алматинский "Кайрат" и "Астана".

В четвертьфинале сойдутся:

"Астана" — "Каспий"

"Ордабасы" — "Кызылжар"

"Шахтёр" — "Тобол"

"Атырау" — "Кайрат".

Матчи следующей стадии пройдут 17 мая и 7 июня, финал же состоится 4 ноября.

Отметим, что больше других Кубок выигрывал "Кайрат", на его счету десять трофеев, а действующим победителем считает шымкентский "Ордабасы".