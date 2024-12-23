Определились все полуфиналисты чемпионата Казахстана-2024 по боксу, который проходит в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Всего за выход в финал поборются 100 боксеров в женской и мужской дисциплинах. Они сразятся в 25-ти весовых категориях.

Все, попавшие в полуфинал спортсмены обеспечили себе, как минимум бронзовую медаль турнира.

Мужчины.

48 кг. Темиртас Жусупов (Акмолинская область) - Нургиса Турабеков (Туркестанская область)

48 кг. Ернар Карап (Абай) - Нурзат Онгаров (Жамбылская область)

51 кг. Даниял Сабит (Западно-Казахстанская область) - Ернур Кайрат (Алматы)

51 кг. Бекзат Алдамжаров (Актюбинская область) - Рамазан Нурлыбаев (Карагандинская область)

54 кг. Тимур Кабдешов (Акмолинская область) - Актилек Орынбасар (Кызылординская область)

54 кг. Баглан Кенжибек (Жамбылская область) - Жандаулет Сарсенбаев (Алматы)

57 кг. Даулет Молдашев (Абай) - Ерболат Сабыр (Павлодарская область)

57 кг. Асылжан Серикбай (Шымкент) - Ерхан Турдан (Жамбылская область)

60 кг. Серик Темиржанов (Павлодарская область) - Шынгыс Мусинов (Акмолинская область)

60 кг. Талгат Сырымбетов (Карагандинская область) - Евгений Павлов (Северо-Казахстанская область)

63,5 кг. Алмат Абдуали (Алматы) - Жандос Кыдыралиев (Алматы)

63,5 кг. Ертуган Зейнуллинов (Алматинская область) - Бекзат Макжан (Акмолинская область)

67 кг. Торехан Сабырхан (Туркестанская область) - Елнур Суюнбай (Жамбылская область)

67 кг. Санатали Тольтаев (Мангистауская область) - Илья Калинин (Жамбылская область)

71 кг. Сабыржан Аккалыков (Западно-Казахстанская область) - Дархан Дуйсебай (Алматинская область)

71 кг. Фарух Тохтасынов (Алматы) - Аман Конысбеков (Туркестанская область)

75 кг. Нурканат Райыс (Атырауская область) - Максат Отегенов (Абай)

75 кг. Тимур Нурсеитов (Астана) - Бакберген Алиаскаров (Астана)

80 кг. Ильяр Аширов (Алматы) - Даулет Толемисов (Актюбинская область)

80 кг. Михаил Коханчик (Костанайская область) - Азамат Бектас (Кызылординская область)

86 кг. Темирлан Мукатаев (Астана) - Бекнур Батырбек (Алматы)

86 кг. Бекзат Танатар (Шымкент) - Даурен Мамыр (Шымкент)

92 кг. Данияр Рахимбердинов (Алматы) - Нурсултан Ернияз (Алматинская область)

92 кг. Нурмагомед Юсупов (Карагандинская область) - Мади Амиров (Алматы)

92+ кг. Нурлан Сапарбай (Туркестанская область) - Нурасыл Асылхан (Шымкент)

92+ кг. Даниял Сапарбай (Туркестанская область) - Аманат Сабыргали (Туркестанская область).

Женщины.

48 кг. Назым Кызайбай (Алматы) - Анель Кудайберген (Жетысуская область)

48 кг. Елянур Турганова (Алматинская область) - Акбота Болат (Кызылординская область)

50 кг. Алуа Балкибекова (Алматы) - Гульназ Бурибаева (Карагандинская область)

50 кг. Айбегим Кажимухан (Мангистауская область) - Гульнар Турапбай (Карагандинская область)

52 кг. Анита Адишева (Карагандинская область) - Анжа Садвакасова (Павлодарская область)

52 кг. Томирис Мырзакул (Карагандинская область) - Жансая Рахымберды (Шымкент)

54 кг. Жайна Шекербекова (Шымкент) - Сымбат Алиаскар (Жамбылская область)

54 кг. Элина Базарова (Шымкент) - Анель Сакыш (Алматы)

57 кг. Карина Ибрагимова (Акмолинская область) - Шахназ Исаева (Алматы)

57 кг. Айдана Забынбекова (Улытауская область) - Виктория Байдукова (Жамбылская область)

60 кг. Римма Волосенко (Астана) - Гульжана Уббиниязова (Актюбинская область)

60 кг. Анар Турсынбек (Жетысуская область) - Асем Танатар (Мангистауская область)

63 кг. Аружан Жанабаева (Туркестанская область) - Назерке Серик (Жамбылская область)

63 кг. Акнар Ишанова (Западно-Казахстанская область) - Лаура Есенкелды (Шымкент)

66 кг. Жасмин Кизатова (Карагандинская область) - Мерей Ибрагимова (Астана)

66 кг. Улдана Таубай (Алматы) - Гаухар Шайбекова (Туркестанская область)

70 кг. Бакыт Сейдиш (Алматы) - Балжан Аскар (Жамбылская область)

70 кг. Аида Сарибарова (Туркестанская область) - Мадина Нуршаева (Шымкент)

75 кг. Анастасия Рылина (Костанайская область) - Валентина Хальзова (Астана)

75 кг. Азиза Исина (Карагандинская область) - Анастасия Баязитова (Костанайская область)

81 кг. Валерия Аксенова (Акмолинская область) - Надежда Рябец (Костанайская область)

81 кг. Шугыла Налибай (Туркестанская область) - Жибек Жараскызы (Жамбылская область)

81+ кг. Асель Токтасын (Алматы) - Дина Исламбекова (Шымкент)

81+ кг. Ляззат Кунгейбаева (Астана) - Камила Бажбенова (Карагандинская область)