Стали известны возможные дата и место боя Шавката Рахмонова за титул чемпиона UFC
Сегодня, 11:12
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Сегодня, 11:12Сегодня, 11:12
86Фото: instagram.com/shavkatrakhmonov94
Английский боец Леон Эдвардс (22-3), который является чемпионом UFC в полусреднем весе, рассказал о своих ближайших планах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Я снова буду защищать свой пояс в апреле на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе, а затем, надеюсь, летом проведу бой дома, в Бирмингеме, на "Вилла Парк". Я веду переговоры с UFC, так что, надеюсь, мы сможем это сделать", — заявил Эдвардс.
Напомним, одним из главных претендентов на титульный бой является казахстанский боец Шавкат Рахмонов (18-0), однако многие зарубежные эксперты допускают, что сначала UFC предоставит шанс подраться за пояс американцу Белалу Мухаммаду (23-3).
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