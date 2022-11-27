Стали известны сроки и место титульного боя Фирузы Шариповой

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Сергей Завилейский, который является менеджером известной казахстанской девушки-боксера Фирузы Шариповой, в интервью youtube-каналу "Вестник ММА" рассказал о том, когда боксерша проведет бой за звание абсолютной чемпионки мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"В декабре следующего года бой, скорее всего, в Америке за абсолютную чемпионку мира, который она уже, я думаю, точно выиграет", - заявил Завилейский.

Отметим, что в декабре 2021-го года казахстанская спортсменка, которая выступает в легком весе, уже проводила поединок за "абсолют" против действующей чемпионки из ирландии Кэти Тэйлор. Поединок, который состоялся в английском Ливерпуле, завершился победой Тэйлор единогласным решением судей.