Стали известны соперники казахстанцев на Континентальном Кубке по хоккею

Кокшетауский "Арлан" представит Казахстан на Континентальном Кубке. Матчи группы "Е" пройдут с 15 по 17 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Шайба.kz.

Соперниками кокшетауской команды будут "Кардифф Девилз" из Великобритании, "Влци Жилина" из Словакии и победитель группы "С", который определится 20 октября.

"Арлан" в минувшем сезоне стал чемпионом Pro Hokei Ligasy, в финале обыграв "Номад" со счётом в серии 4-1.

Напомним, кокшетауский клуб - первый в истории казахстанского хоккея, выигравший Континентальный Кубок. В 2019 году с восемью очками "Арлан" занял первое место в группе, опередив на один балл "Белфаст Джайантс".

Ранее ИИХФ представила составы групп и даты проведения Континентального Кубка. Матчи группового этапа состоятся в сентябре-ноябре. Финальный раунд запланирован на 16-19 января 2025 года.