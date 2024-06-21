Стали известны соперники казахстанцев на Континентальном Кубке по хоккею

Кокшетауский "Арлан" представит Казахстан на Континентальном Кубке. Матчи группы "Е" пройдут с 15 по 17 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Шайба.kz.
Соперниками кокшетауской команды будут "Кардифф Девилз" из Великобритании, "Влци Жилина" из Словакии и победитель группы "С", который определится 20 октября.
"Арлан" в минувшем сезоне стал чемпионом Pro Hokei Ligasy, в финале обыграв "Номад" со счётом в серии 4-1.
Напомним, кокшетауский клуб - первый в истории казахстанского хоккея, выигравший Континентальный Кубок. В 2019 году с восемью очками "Арлан" занял первое место в группе, опередив на один балл "Белфаст Джайантс".
Ранее ИИХФ представила составы групп и даты проведения Континентального Кубка. Матчи группового этапа состоятся в сентябре-ноябре. Финальный раунд запланирован на 16-19 января 2025 года.
Группа "А" (20-22 сентября)
"Црвена Звезда" (Сербия)
"Сисак" (Хорватия)
"Льеж" (Бельгия)
"Ирбис-Скейт" (Болгария)
Группа "В" (20-22 сентября)
"Энергия" (Литва)
"Нарва" (Эстония)
"Рейкьявик" (Исландия)
"Хака" (Испания)
Группа "С" (18-20 октября)
"Риттен Спорт" (Италия)
"Есенице" (Словения)
"Сокол" (Украина)
Победитель группы "А"
Группа "D" (18-20 октября)
"Мого" (Латвия)
"Ференцварош" (Венгрия)
"Корона Брашов" (Румыния)
Победитель группы "В"
Группа "Е" (15-17 ноября)
"Арлан" (Казахстан)
"Кардифф Девилз" (Великобритания)
"Влци Жилина" (Словакия)
Победитель группы "С"
Группа "F" (15-17 ноября)
"Ольборг Пайрэтс" (Дания)
"Катовице" (Польша)
"Гренобль" (Франция)
Победитель группы "D"
Финальный раунд (16-19 января)
1 и 2 место группы "Е"
1 и 2 место группы "F"