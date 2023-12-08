Стали известны соперники Казахстана в промежуточном раунде Кубка Регионов
Сегодня, 16:35
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Сегодня, 16:35Сегодня, 16:35
63Фото: ru.uefa.com
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