Стали известны соперники Казахстана в промежуточном раунде Кубка Регионов

В Ньоне состоялась жеребьёвка отборочных этапов Кубка регионов-2024/25, в ходе которой определились соперники Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на УЕФА.

Участие в турнире УЕФА для любительских команд примут 36 национальных ассоциаций. Мальту и Сан-Марино представят любительские сборные. Остальные федерации выставили победителей национальных соревнований.

Представители 30 ассоциаций с самыми высокими коэффициентами в рейтинге Кубка регионов начнут борьбу в промежуточном раунде. Шесть оставшихся команд поборются за две вакантные путёвки в предварительном раунде.

Все матчи предварительного раунда должны быть сыграны до 31 июля 2024 года, а промежуточный раунд - завершён к 6 декабря 2024 года. Восемь победителей промежуточного раунда выйдут в финальную стадию, которая запланирована на последние две недели июня или июля 2025 года.

Это 13-й розыгрыш турнира. Прошлый в июне 2023 года в родных стенах выиграла испанская "Галисия", победившая в финале сербский "Белград".