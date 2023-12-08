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Стали известны соперники Казахстана в промежуточном раунде Кубка Регионов

Сегодня, 16:35
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ru.uefa.com Сегодня, 16:35
Сегодня, 16:35
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Фото: ru.uefa.com
В Ньоне состоялась жеребьёвка отборочных этапов Кубка регионов-2024/25, в ходе которой определились соперники Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на УЕФА.

Участие в турнире УЕФА для любительских команд примут 36 национальных ассоциаций. Мальту и Сан-Марино представят любительские сборные. Остальные федерации выставили победителей национальных соревнований. 

Представители 30 ассоциаций с самыми высокими коэффициентами в рейтинге Кубка регионов начнут борьбу в промежуточном раунде. Шесть оставшихся команд поборются за две вакантные путёвки в предварительном раунде.

Все матчи предварительного раунда должны быть сыграны до 31 июля 2024 года, а промежуточный раунд - завершён к 6 декабря 2024 года. Восемь победителей промежуточного раунда выйдут в финальную стадию, которая запланирована на последние две недели июня или июля 2025 года.

Это 13-й розыгрыш турнира. Прошлый в июне 2023 года в родных стенах выиграла испанская "Галисия", победившая в финале сербский "Белград".

В рамках жеребьёвки 32 команды были разбиты на восемь групп по четыре. Во всех группах будет по одной команде из каждой корзины:

Корзина 1: Испания, Польша, Чехия, Португалия, Хорватия, Ирландия, Турция, Сербия

Корзина 2: Украина, Словакия, Венгрия, Италия, Швейцария, Болгария, Босния и Герцеговина, Англия

Корзина 3: Израиль, Финляндия, Уэльс, Сан-Марино*, Северная Ирландия, Шотландия, Беларусь, Румыния

Корзина 4: Словения, Молдова, Северная Македония, Мальта*, Латвия, Казахстан, победитель группы A предварительного раунда, победитель группы B предварительного раунда.

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