Прошла жеребьёвка хардового турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар) в парном разряде, который пройдёт с 17 по 22 февраля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Сhampionat.

В основной сетке соревнований выступит пара казахстанца Александра Бублика и российского теннисиста Карена Хачанова. В первом круге соревнований они встретятся с дуэтом серба Новака Джоковича и испанца Фернандо Вердаско, который завершит профессиональную карьеру по итогам турнира.

Матч состоится во вторник, 18 февраля, не ранее 10:00 мск (12:00 по Астане).

Ранее стало известно, что Новак Джокович будет тренироваться под руководством Вердаско во время турнира в Дохе (Катар).

Фернандо Вердаско — бывшая седьмая ракетка мира в одиночном разряде, полуфиналист одного турнира "Большого шлема" (Открытого чемпионата Австралии — 2009), обладатель семи титулов ATP.