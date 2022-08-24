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norma.uz Сегодня, 19:21
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Фото: norma.uz

Стали известны результаты экзаменов в докторантуру

Оглашены результаты вступительных экзаменов в докторантуру, передаёт BaigeNews.kz.

Имена казахстанцев, успешно сдавших экзамен, опубликованы на сайте Национального центра тестирования. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

По дополнительным вопросам просят обращаться в вузы.

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#образование #вуз
Сегодня, 19:21
261
Журналист

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