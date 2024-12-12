Самую высокую заработную плату работодатели предлагали главным строителям (в среднем от 726 тыс тенге), начальникам служб в добывающей промышленности (около 649 тыс тенге) и мельникам (примерно 580 тыс тенге), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда и соцзащиты населения. Среди соискателей наиболее высокие ожидания по заработной плате были у кандидатов на должность руководителя проектов по разработке (в среднем от 1,3 млн тенге), начальника службы аналитики (около 1,2 млн тенге) и пилота (примерно 1,1 млн тенге).

Таким образом, в ноябре на Электронной бирже труда продолжился нисходящий тренд в активности поиска и найма. Основной вклад в снижение внесли операторы отопительных систем, что связано с тем, что данные предприятия в октябре уже укомплектовали штат необходимыми кадрами. В то же время сохранился высокий спрос на специалистов, имеющих профессии, неподверженные сезонным колебаниям на рынке труда.

Отметим, в ноябре 2024 года на Электронной бирже труда было опубликовано 96,9 тыс вакансий и 91,7 тыс резюме, то есть активность как работодателей, так и соискателей продолжила динамику спада. По сравнению с октябрем количество вакансий уменьшилось на 22% (на 26,7 тыс), а число резюме сократилось на 14% (на 14,3 тыс).

"Резкое снижение спроса связано главным образом с уменьшением потребности в работниках отопительной сферы. Наиболее заметное сокращение произошло среди операторов котельных – с 7 тыс. вакансий в октябре до 500 в ноябре, машинистов котельных – с 2,3 тыс. до 408, а также истопников – с 6,3 тыс. до 805 вакансий", - говорится в сообщении.

В разрезе регионов в ноябре больше всего вакансий было размещено работодателями г. Астана (8 тыс), Павлодарской (6,4 тыс) и Алматинской (5,8 тыс) областей. Наибольшее сокращение числа вакансий наблюдалось в Западно-Казахстанской (-52%, или -4,8 тыс), Кызылординской (-49%, или -2,5 тыс) и Мангистауской (-42%, или -1,5 тыс) областях. Среди густонаселенных регионов снижение также заметно в Туркестанской области (-34%, или -3,2 тыс) и г. Алматы (-32%, или -3 тыс).

Как и в предыдущем месяце, на ЭБТ в ноябре каждая пятая вакансия была размещена индивидуальными предприятиями (19,8 тыс), остальные (77,1 тыс.) – юридическими лицами.

Почти половина всех резюме размещена молодежью в возрасте от 16 до 34 лет (43,9 тыс), среди них наиболее активными являются группы от 16 до 24 лет и от 29 до 34 лет, на которые приходится по 18% резюме от общего числа размещенных на ЭБТ. Каждый четвертый (23 тыс), искавший работу – соискатель среднего возраста (от 35 до 44 лет), а на соискателей предпенсионного возраста пришлось 9% (8,7 тыс) всех резюме.