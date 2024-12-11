Стали известны позиции казахстанских боксеров в рейтинге IBF
Султан Заурбек остался на седьмой позиции в рейтинге второго полулегкого веса
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Международная боксерская федерация (IBF) опубликовала актуальную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Во втором среднем весе Али Ахмедов остался на 15-й строчке. Титул чемпиона мира IBF, как и первая строчка рейтинга в этом дивизионе вакантны, на втором месте — Владимир Шишкин из России, третий — француз Кристиан Мбилли.
В средней категории, где чемпионом мира IBF является Жанибек Алимханулы, первая позиция аналогично свободна, на второй строчке располагается Этиноса Олиха из Италии, а третье место — у британца Криса Юбэнка-младшего.
Султан Заурбек остался на седьмой позиции в рейтинге второго полулегкого веса. Чемпион мира в этой категории — британский боксер Энтони Какейс, лидером рейтинга является Эдуардо Нуньес из Мексики, вторая позиция вакантна, замыкает топ-3 японец Масанори Рикиши.
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