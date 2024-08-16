Стали известны позиции казахстанских боксеров в рейтинге IBF

Международная боксерская федерация (IBF) представила обновленную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях, передаёт BaigeNews cо ссылкой на Sports.kz.

Казахстанские боксеры занимают в них следующие позиции:

В среднем весе, где чемпионский пояс принадлежит Жанибеку Алимханулы, Мейирим Нурсултанов по прежнему седьмой. Первые две позиции в рейтинге вакантны, а на третьем месте остается новозеландец Андрей Михайлович.

Султан Заурбек располагается на 11-й строчке в полулегком дивизионе. Чемпион мира в этом весе — британский боксер Энтони Какейс, лидером рейтинга является мексиканец Эдуардо Нуньес, вторая позиция также вакантна, третье место занимает Масанори Рикиши из Японии.