Стали известны пороговые баллы на ЕНТ по некоторым предметам

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Национальный центр тестирования сообщил о том, какими будут пороговые баллы при сдаче ЕНТ для выпускников 2023 года, передаёт BaigeNews.kz.

Пороговые баллы-2023 по областям образования следующие:

"Право" - не менее 75 баллов;

"Педагогические науки" - не менее 75 баллов;

"Здравоохранение" - не менее 70 баллов;

"Сельское хозяйство и биоресурсы", "Ветеринария" – не менее 60 баллов.

В национальные вузы – не менее 65 баллов, другие вузы – не менее 50 баллов.

Пороговый балл по каждому предмету - пять.

"Каждый вуз может устанавливать свой пороговый балл по группам образовательных программ", - уточнили в центре.