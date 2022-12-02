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  • Стали известны пороговые баллы на ЕНТ по некоторым предметам
pixabay.com Сегодня, 18:29
244
Сегодня, 18:29
244
Фото: pixabay.com

Стали известны пороговые баллы на ЕНТ по некоторым предметам

Национальный центр тестирования сообщил о том, какими будут пороговые баллы при сдаче ЕНТ для выпускников 2023 года, передаёт BaigeNews.kz.

Пороговые баллы-2023 по областям образования следующие:

  • "Право" - не менее 75 баллов;
  • "Педагогические науки" - не менее 75 баллов;
  • "Здравоохранение" - не менее 70 баллов;
  • "Сельское хозяйство и биоресурсы", "Ветеринария" – не менее 60 баллов.

В национальные вузы – не менее 65 баллов, другие вузы – не менее 50 баллов.

Пороговый балл по каждому предмету - пять.

"Каждый вуз может устанавливать свой пороговый балл по группам образовательных программ", - уточнили в центре.

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#ЕНТ #образование
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:29
244
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