Стали известны подробности задержания Хасана Касымбаева

Мать, жена и родственники Хасана Касымбаева дежурят у здания департамента полиции в Конаеве. Выясняют, почему его задержали. Последний месяц мужчину часто называют лидером некой "Хуторской банды". О преступной группе заговорили после убийства 16-летнего Шерзата Болата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Мой сын лежал дома, получал систему, готовился к операции. Его вызвали в полицию. После 6 часов вечера я начала переживать, искать его. Оказывается, Хасана задержали. После убийства Шерзата постоянно вызывают на допросы. Я – мать, я знаю, какой мой сын. Его несправедливо подозревают", - заявила мать Касымбаева Гульнар Нуракенова.

Скандальная видеозапись появилась сегодня в соцсетях. На кадрах несколько мужчин выносят молодого человека из здания и начинают избивать. А после грузят в машину. Речь идет о преступлении, совершённом три с половиной года назад.

В полиции Алматинской области объяснили: в июне 2021-го оперативники задержали пятерых человек. Их осудили за похищение человека и причинение тяжкого вреда здоровью.

"2 ноября 2024 года гражданин К. задержан и помещён в изолятор временного содержания. Продолжается комплекс следственных действий для обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования всех обстоятельств преступлений. Материалы дела направлены в суд для санкционирования меры пресечения. Расследование находится на контроле руководства областного департамента полиции", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Последнее время в этих краях часто стали говорить о существовании "Хуторской банды". Якобы члены этой ОПГ могли быть причастны к убийству Шерзата Болата. Трагедия с 16-летним подростком случилась месяц назад. После словесной перепалки толпа набросилась на школьника. Его доставили в больницу с ножевыми ранениями, травмами головы и грудной клетки. Спасти юношу врачи не смогли.

Супруга Хасана Касымбаева утверждает: её муж руководил бетонным заводом и занимался скотоводством, к смерти Шерзата Болата и похищению человека три года назад не имеет отношения.

"По делу Шерзата нам вообще ничего неизвестно. Мы к нему никакого отношения не имеем. Ни при жизни, ни после смерти мы его не знали: ни его, ни его семью. Я приношу свои соболезнования его родителям. Ребёнка не вернешь. Но по какому праву его отец заявляет, что мой муж причастен к этому делу? У него есть доказательства?" - возмущена супруга Хасана Касымбаева Зульфия.

Сейчас Хасан Касымбаев находится в изоляторе временного содержания. Другие подробности правоохранители не раскрывают. Они ссылаются на статью о неразглашении.