Судебно-медицинская экспертиза выявила множественные повреждения на теле Шерзата Полата, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, проведённой 1 ноября 2024 года, смерть 16-летнего Шерзата Полата наступила в результате проникающего колото-резаного ранения в левую сторону грудной клетки. Повреждение верхней доли левого лёгкого вызвало массивную кровопотерю, что и стало причиной смерти. Шерзат скончался 4 октября 2024 года в 01:30 в стационаре Талгарской центральной районной больницы.

Эксперты зафиксировали гемоторакс объёмом 1500 мл и определили, что ранение было нанесено до поступления в больницу, предположительно ножом. Эти травмы признаны опасными для жизни и находятся в прямой причинно-следственной связи со смертью подростка. Причинённый вред квалифицируется как тяжкий.

"Также зафиксированы иные внешние телесные повреждения, в том числе: посинение кожи волосистой части головы в левой затылочной области, кровоизлияние в области нижнего века и внутреннего угла правого глаза, переходящее на правую скуловую зону, повреждения в носогубной области слева, царапины на задней поверхности левой кисти в области основания пятого пальца, повреждения на правой кисти: в основании четвёртого пальца, между вторым и третьим пальцами, на уровне основной фаланги третьего пальца, повреждения в нижней трети правого предплечья с передней стороны, царапины на наружной поверхности верхней трети правой голени", - сказала прокурор Дана Сарсенбай.

Однако, как уточняется в заключении, эти повреждения не повлекли кратковременного расстройства здоровья и не связаны с причиной смерти.

Главное судебное разбирательство по делу продолжается.

Ранее прокурор сообщила, от чего скончался Шерзат Полат.

Также были озвучены подробности обвинений против девяти фигурантов дела.

Ранее адвокаты подсудимых и потерпевшие обратились с просьбой перенести место судебного заседания в СИЗО в Алматы. Судья отказал в данном вопросе.

Адвокат пожаловался на ущемление прав родителей обвиняемых.

В начале заседания судья Ержан Жанузаков попросил участников воздержаться от интервью СМИ.

Отметим, что сегодня суд начался с задержкой из-за опоздания адвоката.

Уголовное дело рассматривается по ряду тяжких статей Уголовного кодекса Республики Казахстан, включая статьи 99, 188, 293 и 434, касающиеся особо тяжких преступлений, совершённых группой лиц.

На предварительном заседании прокурор озвучил ужасающие детали происшествия. Он зачитал подробности инцидента, который, по его словам, носил характер хулиганских действий с особой жестокостью, совершенных группой лиц по предварительному сговору.