Стали известны подробности пожара в ТРЦ "Baizaar" в Атырау

Из горящего ТРЦ к этому часу эвакуировано 80 человек, в том числе 45 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Атырауской области

"На месте происшествия создан штаб, ведутся работы по тушению пожара. Жертв и пострадавших не было. Для тушения пожара задействованы 90 человек личного состава и 12 единиц техники ДЧС Атырауской области", — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, возгорание началось в складском помещении отдела "Детский Мир" на втором этаже трёхэтажного здания.