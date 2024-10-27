25 қазан Республика күні
  • 27 Октября, 21:07
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Стали известны подробности пожара в ТРЦ "Baizaar" в Атырау

Сегодня, 20:44
АВТОР
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Atyrau ONLINE Сегодня, 20:44
Сегодня, 20:44
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Фото: Atyrau ONLINE

Из горящего ТРЦ к этому часу эвакуировано 80 человек, в том числе 45 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Атырауской области

"На месте происшествия создан штаб, ведутся работы по тушению пожара. Жертв и пострадавших не было. Для тушения пожара задействованы 90 человек личного состава и 12 единиц техники ДЧС Атырауской области", — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, возгорание началось в складском помещении отдела "Детский Мир" на втором этаже трёхэтажного здания. 

 

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