Стали известны подробности об убийстве 17-летнего подростка в Алматы

В Алматы расследуют убийство 17-летнего подростка. В расправе над юношей подозревают его знакомого. Местные жители утверждают: молодые люди взяли в аренду дом и снимали там ролики для соцсетей. По словам соседей, парни устраивали шумные вечеринки и распивали алкоголь. А накануне утром между ними случился конфликт из-за девушки. В итоге один ударил ножом другого, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Местные жители вспоминают, что их разбудили громкий плач и крики.

"Мы проснулись от шума. Молодой человек стучал по забору. Кричал и плакал. Я заметила, у него руки были в крови. Потом он побежал в эту сторону. Я слышала, что они скрылись на автомобиле. Приехали две оперативные группы и скорая помощь. Я слышала, что 17-летний парень получил ранение. Последние 2-3 дня они стояли здесь с мопедами. К ним приезжали девушки", - рассказала алматинка Рысты Калжан.

Соседи утверждают, что молодые люди устроили шумную вечеринку: пригласили девушек и всю ночи распивали спиртное.В 6 часов утра молодые люди выясняли отношения прямо на проезжей части. В какой-то момент один из хулиганов пырнул ножом 17-летнего парня. Подросток скончался на месте.

Очевидцы убеждены, что конфликт случился из-за девушки. К дому якобы подъехал 21-летний парень, чтобы забрать свою возлюбленную. Начался скандал.

"В этой группе парней были главные – старшие. Они говорили, что не поделили девушку. Она сидела в машине. А когда приехали полицейские, её тоже забрали", - рассказали соседи.

Об убитом известно немного: парень приехал из Тараза, жил с друзьями и учился в колледже.

Подозреваемого нашли и задержали практически сразу. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

"По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и взят под стражу. Другие обстоятельства преступления устанавливаются", - заявила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Соседи говорят, родственники уже забрали тело убитого в Тараз. В полиции завели уголовное дело по статье "Убийство". Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить от восьми до 15 лет тюрьмы.