В Алматы разыскивают преступника, который тяжело ранил супружескую пару. Грабитель под видом электрика проник в чужую квартиру. Предположительно, неизвестный несколько раз выстрелил в хозяев из боевого пистолета. Пострадавшие получили серьёзные ранения и находятся в больнице. А злоумышленник успел сбежать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Жильцы элитных новостроек в верхней части города встревожены. Люди говорят, неизвестный мужчина проник в один из подъездов жилого комплекса и открыл стрельбу.

"Я слышала, что человек стоял возле двери. Потом техничка его спросила: "Вы к кому?" Он сказал: "Я электрик". Как он зашёл, я даже не поняла. Говорят, что была стрельба", - рассказала алматинка.

Жильцы дома рассказывают, трагедия случилась днём. Вооруженный мужчина прятал лицо под чёрной маской. Он представился электриком и беспрепятственно зашёл в подъезд.

Как рассказывают соседи, преступник отключил электричество в квартире. Затем позвонил хозяевам. Дверь открыла женщина. Тогда злоумышленник набросился на неё с кулаками, повалил её на пол. Защитить жену попытался супруг. Завязалась драка. Пострадавшая бросилась за ножом, и тогда преступник выстрелил в хозяйку дома и её мужа.

Сейчас дверь квартиры опечатана. Криминалисты сняли отпечатки предполагаемого грабителя с распределительного щита.

"Мы чистили снег на территории. Услышали, как мужчина кричал, просил о помощи, будто на них напали. Мы сразу забежали в подъезд. Поднялись на второй этаж. Там сидела женщина на полу вся в крови. Грабитель сломал ей нос. Повалил на пол и начал связывать руки. В тот момент из комнаты вышел муж. Началась драка. Женщина побежала за ножом. Тогда неизвестный выстрелил. Два раза попал в хозяйку, один раз – в её супруга", - рассказал очевидец.

О хозяевах квартиры известно немного: семейная пара 39 и 40 лет. Супруг работает в банке или страховой компании. Сейчас пострадавшие в больнице, их состояние оценивают как средней степени тяжести. Женщину готовят к операции.

"Состояние средней степени тяжести. Стабильное. Планируется остеосинтез локтевой кости. Пациент получает необходимую терапию. Пациентка 40 лет получает стационарное лечение в отделении политравмы больницы №7. Планируется оперативное вмешательство в восстановлении анатомии левого предплечья. Проводится предоперационная подготовка. Состояние пациентки на данный момент оценивается как средней степени тяжести", - рассказал завотделением политравмы городской клинической больницы №7 Рамазан Аскеров.

Грабитель почти сразу сбежал с места преступления. В каком направлении он скрылся, неясно. В элитном жилом комплексе нет камер наблюдения.

"По данному факту Управлением полиции Наурызбайского района возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления", - сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Сейчас полицейские обходят квартиры и опрашивают соседей. Расследование начали по факту попытки разбойного нападения.