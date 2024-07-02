Стали известны подробности о самоубийстве инкассатора в Актау
Сегодня, 22:45
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Сегодня, 22:45Сегодня, 22:45
81Фото: lada.kz
Самоубийство инкассатора в здании банка потрясло жителей Актау. Стали известны некоторые подробности о случившемся, передаёт BaigeNews.kz.
Об ограблении банка стало известно 1 июля ближе к полуночи. По данным телеканала КТК, 46-летний инкассатор похитил сумку, в которой находилось более 16 тысяч долларов, 500 евро и 5000 российских рублей. А когда его поймали, он выхватил табельное оружие и выстрелил себе в голову.
По факту заведены сразу два уголовных дела.
"По факту кражи и доведения до самоубийства Управлением полиции Актау зарегистрировано уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются", - заявила специалист пресс-службы ДП Мангистауской области Назым Кайрхан.
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