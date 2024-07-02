Стали известны подробности о самоубийстве инкассатора в Актау

Самоубийство инкассатора в здании банка потрясло жителей Актау. Стали известны некоторые подробности о случившемся, передаёт BaigeNews.kz.

Об ограблении банка стало известно 1 июля ближе к полуночи. По данным телеканала КТК, 46-летний инкассатор похитил сумку, в которой находилось более 16 тысяч долларов, 500 евро и 5000 российских рублей. А когда его поймали, он выхватил табельное оружие и выстрелил себе в голову.

По факту заведены сразу два уголовных дела.