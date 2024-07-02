  • 2 Июля, 23:14
  • BAIGENEWS

Стали известны подробности о самоубийстве инкассатора в Актау

Сегодня, 22:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
lada.kz Сегодня, 22:45
Сегодня, 22:45
81
Фото: lada.kz

Самоубийство инкассатора в здании банка потрясло жителей Актау. Стали известны некоторые подробности о случившемся, передаёт BaigeNews.kz.

Об ограблении банка стало известно 1 июля ближе к полуночи. По данным телеканала КТК, 46-летний инкассатор похитил сумку, в которой находилось более 16 тысяч долларов, 500 евро и 5000 российских рублей. А когда его поймали, он выхватил табельное оружие и выстрелил себе в голову.

По факту заведены сразу два уголовных дела.

"По факту кражи и доведения до самоубийства Управлением полиции Актау зарегистрировано уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются", - заявила специалист пресс-службы ДП Мангистауской области Назым Кайрхан.

 

Самое читаемое

Наверх