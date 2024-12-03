Стали известны подробности о пожаре в ЖК "Манхэттен"

Из-за пожара в высотке в Астане эвакуировали 16 человек, передаёт BaigeNews.kz.

"Пожар ликвидирован на площади 15 квадратных метров. В квартире на седьмом этаже произошло загорание мебели и домашних вещей. Сотрудники МЧС по лестничному маршу из задымлённой зоны спасли шесть человек и эвакуировали 10 человек. Пострадавших нет", - уточнили в МЧС.