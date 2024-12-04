Стали известны подробности о пожаре в автобусе в Астане
Предварительная причина - короткое замыкание.
Сегодня, 19:34
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Сегодня, 19:34Сегодня, 19:34
189Фото: baigenews.kz
Автобус маршрута №54 загорелся в час-пик у Дома министерств в Астане. Подробности о происшествии сообщили в ДЧС города, передаёт BaigeNews.kz.
"В 18:41 поступило сообщение о возгорании автобуса. Пассажиры самостоятельно эвакуировались, пострадавших нет. В 19:04 возгорание локализовано. После ликвидировано. Предварительная причина - короткое замыкание", - заявили в ведомстве.
В тушении огня были задействованы 10 человек и две единицы спецтехники.
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