  • 4 Декабря, 20:39
  • BAIGENEWS

Стали известны подробности о пожаре в автобусе в Астане

Предварительная причина - короткое замыкание.

Сегодня, 19:34
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 19:34
Сегодня, 19:34
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Фото: baigenews.kz

Автобус маршрута №54 загорелся в час-пик у Дома министерств в Астане. Подробности о происшествии сообщили в ДЧС города, передаёт BaigeNews.kz.

"В 18:41 поступило сообщение о возгорании автобуса. Пассажиры самостоятельно эвакуировались, пострадавших нет. В 19:04 возгорание локализовано. После ликвидировано. Предварительная причина - короткое замыкание", - заявили в ведомстве.

В тушении огня были задействованы 10 человек и две единицы спецтехники.

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