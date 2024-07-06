Стали известны подробности о попытке насильственного захвата власти в Кыргызстане
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Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана сообщил подробности о попытке насильственного захвата власти в стране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.
В ГКНБ сообщили, что ранее задержанные подозреваемые, хотели осуществить свой план 31 августа 2024 года.
"Хотели организовать спортивное мероприятие, собрать молодежь со всех регионов, заранее подготовить преступные элементы, в том числе "смотрящих" и провокаторов, и пойти с собранной толпой в Бишкек. При этом, захватив спортивно-стрелковый полигон, обеспечив себя оружием", — рассказали в ведомстве.
Ранее, ГКНБ сообщал, что по подозрению в планировании насильственного захвата власти были задержаны пятеро человек, которые раньше были причастны к организации митингов против иностранцев. Все подозреваемые — граждане Кыргызстана.
По месту жительства задержанных и в их автомобилях нашли компоненты для самодельных взрывных устройств, огнестрельное оружие, боеприпасы, рации, бронежилеты, форменное обмундирование сотрудников правоохранительных органов, дроны, экстремистскую литературу, а также другие запрещённые предметы.
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