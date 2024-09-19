Стали известны подробности о нападении матери с ножом на школьницу в СКО

Драма разыгралась в селе Ондирис на севере Казахстана. Многодетная мать нанесла ножевое ранение дочери из-за невыполненного домашнего задания. Девочку санавиацией доставили в Петропавловск и экстренно прооперировали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Пострадавшей 11 лет. У неё диагностирована колотая рана в области бедра.

Сейчас врачи оценивают состояние ребёнка как стабильное, но тяжёлое.

"Доставлена к нам в детскую областную в отделение реанимации. На данный момент ребёнок чувствует себя хорошо, состояние ещё остаётся тяжёлым. Ребёнок в сознании, не кислородозависимый. В дальнейшем будет переводиться уже в профильное отделение", - сказал и.о. директора Многопрофильной детской областной больницы Александр Гассман.

По факту начато досудебное расследование по признакам умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью в отношении заведомо несовершеннолетнего.

Сразу после случившегося в регионе создана комиссия, которая выехала на место происшествия и посетила семью. Как рассказала региональный уполномоченный по правам детей Сауле Сураганова, ранее никаких жалоб на семью не поступало.

"Комиссия по делам несовершеннолетних в районе выезжала на место происшествия. Беседовали с семьёй, проводили следственные мероприятия. Принято решение маму отстранить. Она уехала в Акмолинскую область к своим родителям. Дети (их в семье шестеро - Прим. ред.) находятся вместе с отцом. Они в безопасности. Комиссией по делам несовершеннолетних семья взята на учёт. Она под контролем", - сказала Сураганова.

Понесет ли наказание мать за нанесение ножевого ранения ребенку, станет известно после окончания расследования и приговора суда.