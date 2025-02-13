Наезд на демонстрацию в Мюнхене совершил афганец, которому ранее отказали в статусе беженца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

По данным полиции, в центре Мюнхена 24-летний Фархад Н. на белом Mini Cooper въехал в толпу участников профсоюзной демонстрации. В результате пострадали 28 человек — среди них есть мужчины, женщины и дети. Как минимум один из пострадавших находится в критическом состоянии. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер уже назвал случившееся "предполагаемым терактом".

Полиция открыла огонь, чтобы остановить нападавшего. Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн заявил, что быстрое вмешательство полиции предотвратило новые жертвы. Подозреваемого задержали, его доставили в больницу.

По данным BILD, Фархад Н. родился в 2001 году в Кабуле и приехал в Германию в 2016 году как проситель убежища. Однако его ходатайство было отклонено, но он получил временное разрешение на проживание. В последние годы Фархад совершал кражи и правонарушения, связанные с наркотиками. Накануне нападения он, как сообщает издание Spiegel, публиковал исламистские посты в интернете.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что преступник "не может рассчитывать на снисхождение".

Напомним, сегодня многие сотрудники городских служб Мюнхена вышли на демонстрацию в рамках предупредительной забастовки, требуя повышения зарплаты, увеличения премий и трёх дополнительных выходных дней.