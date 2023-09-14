Стали известны подробности о гибели ребенка в детском саду в Алматинской области

Трёхлетний Зангар погиб в детском саду в Алматинской области. Стали известны некоторые подробности трагедии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Astanatv.kz.

Мальчик играл с друзьями на площадке и неожиданно исчез. Когда его обнаружили на дне канализационного люка, он ещё дышал. Но до больницы живым малыша не довезли.

Трагедия произошла в селе Кырбалтабай.

"Когда воспитатели позвонили и сообщили, что ребёнок попал в больницу, не думали, что все настолько серьёзно", - вспоминают в слезах родители малыша.

"Они мне сообщили и отключились. Когда я прибежала, он уже не дышал. Они уверяют, что канализация была закрыта. Но я в это не верю. По их словам, когда они открывали люк, моего сына там якобы не было. Только лишь на третий раз, открыв люк, он всплыл. Я думаю, что он пролежал там несколько часов", - сказала мать погибшего ребёнка Акбота Саткынбаева.

В отделе образования Енбекшиказахского района уверяют: с момента падения ребенка и до его обнаружения прошло не больше 23 минут. Заведующую детским садом уволили на следующий день после происшествия.

"Приказом руководства отдела образования заведующая была уволена сегодняшним днем. Все остальные, кто был причастен к данному случаю, в том числе воспитатель, со вчерашнего дня освобождены от работы. Люк был закрыт. Я сама вчера приезжала, видела", - сообщила главный специалист отдела образования Зарина Болекбаева.

Но родные погибшего малыша в рассказы про закрытый люк не верят. Они убеждены, колодец закрыли только после трагедии.

"После этого мы уже подъезжали посмотреть, как он выглядит хоть. Смотрим, он уже заварен. Свежезаваренный был. А до этого, значит, он был открыт. Трёхлетний ребенок не мог же сам открыть, сам полезть туда. Надо было загородить. Все, кто здесь работают – воспитатели, заведующая, все виноваты. Если бы не было бы такой халатности, такого случая не было бы", - считает дедушка погибшего Акимкожа Ынтыбаев.

Полицейские проводят расследование. Изъяли видео с камер наблюдения. Заведено уголовное дело за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. По ней виновным грозит до пяти лет тюрьмы.