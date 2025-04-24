Стали известны подробности о гибели полицейского в Жамбылской области
По факту случившегося заведено уголовное дело.
Сегодня, 22:38
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Сегодня, 22:38Сегодня, 22:38
48Фото: baigenews.kz
Сотрудник полиции погиб в аварии на трассе Тараз – Шымкент. Стали известны подробности трагедии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Экипаж полиции во время патрулирования трассы столкнулся с лошадью в Жамбылской области. Удар был неожиданным и такой силы, что один из полицейских скончался на месте. Второй сотрудник сейчас в больнице.
На месте погиб 44-летний Нуржан Дунбаев. Мужчину, который проработал в органах 17 лет, похоронили со всеми почестями. У старшего лейтенанта остались вдова и пятеро детей. Его 42-летний коллега получил серьезные травмы, остался жив.
По факту случившегося заведено уголовное дело.
Ранее соболезнования семье погибшего выразил глава МВД.
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