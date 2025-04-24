  • 24 Апреля, 22:57
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Стали известны подробности о гибели полицейского в Жамбылской области

По факту случившегося заведено уголовное дело.

Сегодня, 22:38
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 22:38
Сегодня, 22:38
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Фото: baigenews.kz

Сотрудник полиции погиб в аварии на трассе Тараз – Шымкент. Стали известны подробности трагедии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК

Экипаж полиции во время патрулирования трассы столкнулся с лошадью в Жамбылской области. Удар был неожиданным и такой силы, что один из полицейских скончался на месте. Второй сотрудник сейчас в больнице.

На месте погиб 44-летний Нуржан Дунбаев. Мужчину, который проработал в органах 17 лет, похоронили со всеми почестями. У старшего лейтенанта остались вдова и пятеро детей. Его 42-летний коллега получил серьезные травмы, остался жив.

По факту случившегося заведено уголовное дело. 

Ранее соболезнования семье погибшего выразил глава МВД.

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