Сотрудник полиции погиб в аварии на трассе Тараз – Шымкент. Стали известны подробности трагедии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Экипаж полиции во время патрулирования трассы столкнулся с лошадью в Жамбылской области. Удар был неожиданным и такой силы, что один из полицейских скончался на месте. Второй сотрудник сейчас в больнице.

На месте погиб 44-летний Нуржан Дунбаев. Мужчину, который проработал в органах 17 лет, похоронили со всеми почестями. У старшего лейтенанта остались вдова и пятеро детей. Его 42-летний коллега получил серьезные травмы, остался жив.

По факту случившегося заведено уголовное дело.

Ранее соболезнования семье погибшего выразил глава МВД.