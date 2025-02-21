Стали известны подробности о ДТП с автобусом в Астане
Есть пострадавшие.
Сегодня, 22:22
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Сегодня, 22:22Сегодня, 22:22
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Автобус врезался в столб в Астане. Подробности о происшествии сообщили в департаменте полиции, передаёт BaigeNews.kz.
По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением. ДТП произошло на улице Бараева. Транспортное средство направлялось в сторону проспекта Кабанбай батыра.
В момент происшествия в автобусе находилось более 25 пассажиров.
"Водитель и несколько пассажиров получили травмы, они доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - заявили в полиции.
По факту ДТП проводится проверка.
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