  • 21 Февраля, 23:40
  • BAIGENEWS

Стали известны подробности о ДТП с автобусом в Астане

Есть пострадавшие.

Сегодня, 22:22
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 22:22
Сегодня, 22:22
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Фото: pxhere.com

Автобус врезался в столб в Астане. Подробности о происшествии сообщили в департаменте полиции, передаёт BaigeNews.kz.

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением. ДТП произошло на улице Бараева. Транспортное средство направлялось в сторону проспекта Кабанбай батыра.

В момент происшествия в автобусе находилось более 25 пассажиров.

"Водитель и несколько пассажиров получили травмы, они доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - заявили в полиции.

По факту ДТП проводится проверка.

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