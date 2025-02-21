Автобус врезался в столб в Астане. Подробности о происшествии сообщили в департаменте полиции, передаёт BaigeNews.kz.

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением. ДТП произошло на улице Бараева. Транспортное средство направлялось в сторону проспекта Кабанбай батыра.

В момент происшествия в автобусе находилось более 25 пассажиров.

"Водитель и несколько пассажиров получили травмы, они доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - заявили в полиции.

По факту ДТП проводится проверка.