Стали известны подробности массового отравления в ресторане Экибастуза
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Подробности массового отравления в ресторане Экибастуза привели в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Это произошло в ходе торжественного мероприятия. В тот же день за медицинской помощью обратились 32 человека. Затем число пострадавших выросло до 94, среди них девять детей до 14 лет. У 59 пациентов диагностирвали сальмонеллез, у остальных – острую кишечную инфекцию и функциональное нарушение пищеварения.
"Все гости употребляли продукты в ресторане, а также угощения со стола – саркыт. Из продуктов (остатки блюд из ресторана), отобранных из домашнего очага, обнаружены бактерии сальмонеллы и патогенного стафилококка", – сообщили в ведомстве.
Произведена внеплановая проверка, обнаружено множество нарушений, в том числе отсутствие медицинских книжек у персонала с допуском к работе и гигиеническом обучении, использование продукции непромышленного изготовления во вторичной таре. Кроме того, в кафе не соблюдался дезинфекционный режим, не было документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.
"По результатам лабораторных исследований в отобранной продукции выявлено несоответствие документам нормирования. Девять работников оказались носителями патогенного стафилококка, ещё четверо – сальмонеллеза", – сообщили в ДСЭК.
Персонал ресторана отстранили от работы.
По факту массового отравления управление полиции Экибастуза ведёт досудебное расследование по первой части 304 статьи Уголовного кодекса РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов).
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