Стали известны подробности массового отравления в ресторане Экибастуза

Подробности массового отравления в ресторане Экибастуза привели в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Это произошло в ходе торжественного мероприятия. В тот же день за медицинской помощью обратились 32 человека. Затем число пострадавших выросло до 94, среди них девять детей до 14 лет. У 59 пациентов диагностирвали сальмонеллез, у остальных – острую кишечную инфекцию и функциональное нарушение пищеварения.

"Все гости употребляли продукты в ресторане, а также угощения со стола – саркыт. Из продуктов (остатки блюд из ресторана), отобранных из домашнего очага, обнаружены бактерии сальмонеллы и патогенного стафилококка", – сообщили в ведомстве.

Произведена внеплановая проверка, обнаружено множество нарушений, в том числе отсутствие медицинских книжек у персонала с допуском к работе и гигиеническом обучении, использование продукции непромышленного изготовления во вторичной таре. Кроме того, в кафе не соблюдался дезинфекционный режим, не было документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

"По результатам лабораторных исследований в отобранной продукции выявлено несоответствие документам нормирования. Девять работников оказались носителями патогенного стафилококка, ещё четверо – сальмонеллеза", – сообщили в ДСЭК.

Персонал ресторана отстранили от работы.

По факту массового отравления управление полиции Экибастуза ведёт досудебное расследование по первой части 304 статьи Уголовного кодекса РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов).