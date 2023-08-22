Стали известны подробности гибели 11 человек на Сырдарье в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает КТК, трагедия произошла 21 августа около шести вечера в Отырарском районе. Большая семья – 21 человек, это отцы, матери и дети - после тоя решила охладиться у воды. По рассказам очевидцев, в какой-то момент послышались крики тонущего ребенка. Остальные пытались его спасти.

"Говорят, что ребёнок, уже не маленький, пошёл купаться и стал тонуть. Мать прыгнула, чтобы его спасти. За ней последовали другие её дети, потом взрослые. Пять человек из одного дома утонули, трое из другого дома. Все дети и внуки одного старейшины. Огромное горе для семьи", - говорит житель села Коксарай Мусабек Сарымбет.

На помощь тонувшим спешили все, кто в это время находился на берегу. В воду прыгали рыбаки, другие отдыхающие, нескольких тонувших вытащить удалось. Но 11 человек спасти не получилось. Это две женщины и девять детей, самому младшему из которых было всего четыре года. Люди говорят, что в этом месте река коварная.

"Сразу, как с берега в воду заходишь, глубоко становится. Вода мутная. Кое-где течение есть. Некоторых вытаскивали с другой стороны берега. Помогали все, кто мог", - говорит житель Отырарского района Адильхан Аманов.

Найдены тела девяти человек, их уже похоронили. Ведутся поиски двух детей – 10-летней девочки и 12-летнего мальчика.

"Мутность воды нулевая, видимости абсолютно нет. А также течение среднее, однако имеется на глубине очень много впадин. Последнее тело мы нашли от места происшествия в полутора километрах. Поэтому мы сейчас, опираясь на опыт водолазных работ, проводим обследование по длине реки в четыре километра", - сообщил заместитель начальника ДЧС по Туркестанской области Ерик Сарыбаев.

В больнице сейчас находятся ещё трое пострадавших - женщина и двое детей.