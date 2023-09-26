Стали известны подробности ДТП с участием подростка и пяти школьниц в Алматинской области

Трое из пяти школьниц, которых сбил на авто подросток в селе Нарынколь, находятся в реанимации. Подробности о ДТП и состоянии пострадавших рассказали их родственники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Авария произошла средь бела дня 21 сентября. Подросток не справился с управлением и вылетел на тротуар, по которому шли его знакомые. Одной девочке удалось избежать столкновения, пятерых в тяжёлом состоянии госпитализировали. Предполагаемый виновник аварии находится под наблюдением психологов.

Оказалось, что подросток взял машину без спроса. По словам родных, он поехал в магазин. На пути ему встретился велосипедист. Попытавшись избежать столкновения, юноша резко вывернул руль налево, потерял управление авто и сбил девочек. Одна из них буквально осталась под колёсами машины.

Как рассказал дядя юного водителя, мальчик - сирота, воспитывается у родственников.

"Как дядя Казбека и старший в семье, я хочу принести свои извинения всем пострадавшим девочкам и их родителям. Уверяю, что мы окажем им всю посильную помощь. Слава богу, что никто не погиб. Своего племянника я не оправдываю. Он готов понести наказание. Но я хочу, чтобы все знали - это просто случайность. Подростковая ошибка. Он никому не желал зла и раскаивается в случившемся", - сказал дядя подростка Алибек Кузимбеков.

Медучреждение, куда доставили пострадавших, местами больше похоже на руины. Однако другой больницы в селе нет. Здесь школьницам оказали первую помощь и стабилизировали их состояние. После отвезли в областную детскую клиническую больницу.

Выяснилось, что доставить пострадавших можно было с помощью авиации. Однако в местной больнице не предприняли для этого необходимых мер.

"Я была на работе, когда услышала, что мою дочку сбила машина. У меня всё внутри перевернулось. Приехала сюда. Мою девочку буквально доставали из-под машины. Других давно увезли в область. Моя дочка осталась последней. Её состояние не позволяло перевозку. Она же на ИВЛ. Сейчас вот стабилизировали. Но у нас в районе дороги ужасные. Даже не знаю, как она будет 5-6 часов в машине", - рассказала мать пострадавшей Роза Накысбек.

В детскую областную больницу тяжёлых пациенток доставили в критическом состоянии. Врачи опасались за их жизни,.

"Три девушки в тяжёлом состоянии, сейчас они в отделении реанимации. Двоим из них сделали операции. Остальные в отделении травматологии. Их состояние более утешительное. Их родители здесь. Врачи постоянно беседуют с ними", - сообщил замдиректора детской клинической больницы Алматинской области Рахым Ахан.

Пострадавшая сильнее всех 15-летняя Дамира долгое время находилась на ИВЛ. Сейчас она может дышать самостоятельно. Впрочем, врачи пока не знают, когда девушек удастся выписать, так как риск для здоровья ещё остаётся.