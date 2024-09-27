Стали известны победители Национальной премии в области журналистики URKER-2024

В Астане состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной премии URKER-2024. Она присуждается за лучшие достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики и направлена на развитие мультимедийной журналистики в регионах, повышение престижа профессии, утверждение стандартов и критериев в медиа, передаёт BaigeNews.kz.

В этом году на соискание премии поступило свыше 400 заявок. В шорт-лист вошли 52 номинанта.

Оценивало работы независимое жюри, в состав которого входят авторитетные журналисты, заслуженные деятели отрасли и международные медиаэксперты.

Министр культуры и информации Аида Балаева поблагодарила участников за интерес к Национальной премии и за вклад в развитие отечественной медиасферы.

Также Аида Балаева вручила специальную премию URKER-2024 редакции газеты "Время", которая в этом году отмечает 25-летие.

Специальную премию в честь 100-летия Бердибека Сокпакбаева получила газета "Заң".

Победителям вручили памятные статуэтки и денежные премии в размере 1 000 000 тенге.

Победителями Национальной премии "URKER-2024" стали: