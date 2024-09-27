Стали известны победители Национальной премии в области журналистики URKER-2024
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В Астане состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной премии URKER-2024. Она присуждается за лучшие достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики и направлена на развитие мультимедийной журналистики в регионах, повышение престижа профессии, утверждение стандартов и критериев в медиа, передаёт BaigeNews.kz.
В этом году на соискание премии поступило свыше 400 заявок. В шорт-лист вошли 52 номинанта.
Оценивало работы независимое жюри, в состав которого входят авторитетные журналисты, заслуженные деятели отрасли и международные медиаэксперты.
Министр культуры и информации Аида Балаева поблагодарила участников за интерес к Национальной премии и за вклад в развитие отечественной медиасферы.
Также Аида Балаева вручила специальную премию URKER-2024 редакции газеты "Время", которая в этом году отмечает 25-летие.
Специальную премию в честь 100-летия Бердибека Сокпакбаева получила газета "Заң".
Победителям вручили памятные статуэтки и денежные премии в размере 1 000 000 тенге.
Победителями Национальной премии "URKER-2024" стали:
- Лучшее интервью года - Нурлан Уразгалиев, Inbusiness.kz
- Лучший репортаж года - Абрамова Юлия - Nur.kz
- Лучший материал на социальную тему - Ксения Евдокименко, Time.kz
- Лучшее журналистское расследование года - Байкенже Нурлат, Astana Aqshamy
- Лучший аналитический материал года - Ниталиев Тимур - Ulysmedia.kz
- Лучший проект на радиостанции - Қымбат Досжан, "Қазақ радиосы"
- Лучшая фотография года - Сабиров Сали - olympic.kz
- Лучший новостной портал года - Abai.kz
- Лучшее региональное СМИ года – газета "Наш Костанай"
- Лучший международный материал о Казахстане в международном СМИ (в области печатной, радио- и интернет-журналистики) - Ашенова Торгын, газета "Омбы қазақтары"
- Лучший подкаст года - НеКурултай (NeQuryltay)
- Лучший You-tube канал года - Sayahat Time (balbal.kz)
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