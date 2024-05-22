Стали известны новые подробности крушения вертолета Раиси

Подробности крушения президентского вертолета раскрыл глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили, который находился в другом вертолете, сопровождавшем Эбрахима Раиси, предоставил новые подробности крушения президентского вертолета, передаёт BaigeNews со ссылкой на IRNA.

Эсмаили сказал, что во время полета погодные условия были благоприятными, облачность была лишь в одной части.

"Через полчаса после полета возле медного рудника Сунгун была облачность, но это был не туман. Возможно, в глубине ущелья был туман, но на траектории нашего полета тумана не было. Облака были немного выше вертолета. Пилот вертолета, на борту которого находился президент, как командир, дал нам указание набрать высоту и продолжить движение над облаками. Вертолеты увеличили высоту, и примерно через 30 секунд наш пилот понял, что вертолет президента пропал", - сказал он.

Когда спасатели прибыли на место, погода полностью изменилась.

"Я не знаю, каковы погодные условия для полета вертолета, но судя по тому, что я видел своими глазами, условия во время полета были нормальными. Мы видели облако только в одном ущелье и на очень ограниченной территории, что я не могу сказать, могло ли оно стать фактором, помешавшим полету или нет", - добавил Эсмаили.

Напомним, вертолёт, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Все пассажиры погибли при крушении вертолета Раиси.