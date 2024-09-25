Стали известны номинанты Национальной премии "ҮРКЕР"

Названы номинанты Национальной премии "ҮРКЕР"-2024 в области печатной, радио, интернет-журналистики, передаёт BaigeNews.kz.

Конкурс проводился по 12 номинациям. В адрес организаторов поступило 400 работ. В состав жюри вошли авторитетные журналисты и медиаменеджеры.

Обладатели премии станут известны 27 сентября. Церемония награждения лауреатов состоится в Астане в киноконцертном зале "Қазмедиа орталығы". Финалистам вручат свидетельства, статуэтки "ҮРКЕР" и денежные премии в размере одного миллиона тенге.

Казахстанская Национальная премия "ҮРКЕР", присуждаемая за достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики, учреждена в 2017 году с целью выявления талантливых журналистов и творческих коллективов, признания их вклада в развитие профессиональной журналистики и привлечения к их творчеству широкого общественного внимания.

Организаторами премии являются Министерство культуры и информации РК и Корпоративный Фонд "Медиа дамыту қоры".