Стали известны некоторые подробности крушения самолёта в Карагандинской области
Сегодня, 10:55
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:55Сегодня, 10:55
277Фото: КГА
В Комитете гражданской авиации уточнили обстоятельства крушения двухместного самолёта в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.
"Авиационное происшествие с воздушным судном произошло в 08:44 по местному времени в 5 км от аула Доскей Карагандинской области", — говорится в сообщении КГА.
Напомним, во время учебно-тренировочного полёта воздушное судно не вышло на связь. Во время поисков были обнаружены обломки самолёта и тела двоих погибших.
Самое читаемое
- Известную своей стрижкой полицейскую задержали за взятку
- "Строили как для баранов": жители Шымкента замерзают в квартирах по госпрограмме
- Устаю быть главным: мальчик из города Есиль рассказал, как помогает выжить своей семье
- Уникальный памятник природы в Павлодаре потерял свой вид
- Иностранный инвестор построит горно-обогатительный комбинат в ВКО за 500 млн долларов