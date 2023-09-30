Стали известны некоторые подробности крушения самолёта в Карагандинской области

В Комитете гражданской авиации уточнили обстоятельства крушения двухместного самолёта в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"Авиационное происшествие с воздушным судном произошло в 08:44 по местному времени в 5 км от аула Доскей Карагандинской области", — говорится в сообщении КГА.

Напомним, во время учебно-тренировочного полёта воздушное судно не вышло на связь. Во время поисков были обнаружены обломки самолёта и тела двоих погибших.