  • 30 Сентября, 11:58
  • BAIGENEWS

Стали известны некоторые подробности крушения самолёта в Карагандинской области

Сегодня, 10:55
АВТОР
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КГА Сегодня, 10:55
Сегодня, 10:55
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Фото: КГА

В Комитете гражданской авиации уточнили обстоятельства крушения двухместного самолёта в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz. 

"Авиационное происшествие с воздушным судном произошло в 08:44 по местному времени в 5 км от аула Доскей Карагандинской области", —  говорится в сообщении КГА.

Напомним, во время учебно-тренировочного полёта воздушное судно не вышло на связь. Во время поисков были обнаружены обломки самолёта и тела двоих погибших.

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