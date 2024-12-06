В Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД) сообщили, какие предельные ставки вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц будут действовать в декабре, передаёт BaigeNews.kz.

Категория вклада Предельная ставка вознаграждения Декабрь 2024 1. Вклады в национальной валюте 1.1 Несрочные вклады 14,8 1.2 Срочные вклады, включая сберегательные вклады, с правом пополнения: 1 месяц 14,0** 6 месяцев 17,0 12 месяцев 14,3 24 месяца 8,2 свыше 24 месяцев 8,9 1.3 Срочные вклады, включая сберегательные вклады, без права пополнения: 1 месяц 15,4 6 месяцев 18,7 12 месяцев 16,6 24 месяца 13,5 свыше 24 месяцев 11,5 29 ноября Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 15,25 процента.