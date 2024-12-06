  • 6 Декабря, 17:15
  • BAIGENEWS

Стали известны максимальные ставки по депозитам в Казахстане в декабре

По несрочным вкладам в национальной валюте ставка составит 14,8 процента.

Сегодня, 15:48
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 15:48
Сегодня, 15:48
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Фото: baigenews.kz

В Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД) сообщили, какие предельные ставки вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц будут действовать в декабре, передаёт BaigeNews.kz.

  Категория вкладаПредельная ставка вознаграждения
Декабрь 2024
1. Вклады в национальной валюте
1.1 Несрочные вклады 14,8
1.2 Срочные вклады, включая сберегательные вклады, с правом пополнения:
  1 месяц 14,0**
  6 месяцев 17,0
  12 месяцев 14,3
  24 месяца 8,2
  свыше 24 месяцев 8,9
1.3 Срочные вклады, включая сберегательные вклады, без права пополнения:
  1 месяц 15,4
  6 месяцев 18,7
  12 месяцев 16,6
  24 месяца 13,5
  свыше 24 месяцев 11,5

29 ноября Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 15,25 процента.

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