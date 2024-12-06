Стали известны максимальные ставки по депозитам в Казахстане в декабре
По несрочным вкладам в национальной валюте ставка составит 14,8 процента.
Сегодня, 15:48
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Сегодня, 15:48Сегодня, 15:48
233Фото: baigenews.kz
В Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД) сообщили, какие предельные ставки вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц будут действовать в декабре, передаёт BaigeNews.kz.
|Категория вклада
|Предельная ставка вознаграждения
|Декабрь 2024
|1.
|Вклады в национальной валюте
|1.1
|Несрочные вклады
|14,8
|1.2
|Срочные вклады, включая сберегательные вклады, с правом пополнения:
|1 месяц
|14,0**
|6 месяцев
|17,0
|12 месяцев
|14,3
|24 месяца
|8,2
|свыше 24 месяцев
|8,9
|1.3
|Срочные вклады, включая сберегательные вклады, без права пополнения:
|1 месяц
|15,4
|6 месяцев
|18,7
|12 месяцев
|16,6
|24 месяца
|13,5
|свыше 24 месяцев
|11,5
29 ноября Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 15,25 процента.
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