В Казахстане был проведён крупный опрос о качестве государственных услуг, в котором приняли участие 12,7 тыс. человек. Оказавшиеся в центре внимания электронные и бумажные формы обслуживания получили различные оценки. Электронная форма получения услуг завоевала наибольшее признание среди граждан - её выбрали 78,7% опрошенных, что на 28% больше, чем годом ранее. Особенно популярен оказался портал E-gov.kz, через который казахстанцы активно регистрируют транспорт, подают декларации и получают различные справки.

Казахстанцы положительно оценили удобство и доступность электронных услуг. Уровень удовлетворённости информацией в электронной форме составил 83,6%, в то время как бумажная форма получила оценку 88,9%. Однако электронные услуги показались несколько менее удобными по времени, с результатом 70,7%. Также была отмечена высокая удовлетворённость сроками и результатами предоставления госуслуг, которая составила 91,6%.

В то же время, работа виртуальных помощников получила низкую оценку - всего 46,7%, что указывает на необходимость улучшения этого аспекта. Более того, оценка работы госслужащих снизилась, особенно по критериям вежливости и внимательности.

По итогам опроса был составлен рейтинг государственных органов, в котором лидерами стали Комитет национальной безопасности (100%) и Министерство экологии и природных ресурсов (97,8%). В то время как Министерство культуры и информации и Министерство национальной экономики получили наименьшие оценки, не дотянув до 80%.

Таким образом, казахстанцы всё чаще выбирают электронные госуслуги, несмотря на оставшиеся вопросы к работе виртуальных ассистентов и качеству обслуживания со стороны некоторых госорганов.