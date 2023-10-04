Стали известны лауреаты Нобелевской премии по химии

Премию получат Мунги Дж. Бавенди, представляющий Массачусетский технологический институт (MIT), Луис Э. Брус из Колумбийского университета и Алексей Екимов, работающий в Nanocrystals Technology Inc. в Нью-Йорке.

"Нобелевская премия по химии присуждается за открытие и разработку квантовых точек — наночастиц, настолько крошечных, что их размер определяет их свойства. Эти мельчайшие компоненты нанотехнологий теперь распространяют свет от телевизоров и светодиодных ламп, а также могут помочь хирургам при удалении опухолевой ткани", - сказано в сообщении на сайте академии.

Лауреатам Нобелевской премии удалось создать настолько маленькие частицы, что их свойства определяются квантовыми явлениями. Частицы, называемые квантовыми точками, сейчас имеют большое значение в нанотехнологиях.

"Квантовые точки обладают множеством интересных и необычных свойств. Они имеют разные цвета в зависимости от размера", — сказал председатель Нобелевского комитета по химии Йохан Аквист.

Физики давно знали, что теоретически в наночастицах могут возникать квантовые эффекты, зависящие от размера, но в то время было практически невозможно лепить их в наноразмерах. Поэтому мало кто верил, что эти знания найдут практическое применение.

Однако в начале 1980-х годов Алексею Екимову удалось создать размерно-зависимые квантовые эффекты в цветном стекле. Цвет исходил от наночастиц хлорида меди, и Екимов продемонстрировал, что размер частиц влияет на цвет стекла посредством квантовых эффектов.

Несколько лет спустя Луи Брюс стал первым учёным в мире, доказавшим размерно-зависимые квантовые эффекты в частицах, свободно плавающих в жидкости.

В 1993 году Мунги Бавенди совершил революцию в химическом производстве квантовых точек, в результате чего появились почти идеальные частицы. Такое высокое качество было необходимо для их использования в приложениях.

Квантовые точки теперь освещают компьютерные мониторы и экраны телевизоров на основе технологии QLED. Они также добавляют нюансов свету некоторых светодиодных ламп, а биохимики и врачи используют их для картирования биологических тканей.

Исследователи полагают, что точки в будущем смогут внести свой вклад в создание гибкой электроники, крошечных датчиков, более тонких солнечных элементов и зашифрованной квантовой связи.