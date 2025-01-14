С 7 по 14 февраля в Китае пройдут IX зимние Азиатские игры. Знаменосцами на церемонии открытия играх выступят хоккеист Адиль Бекетаев и представляющая шорт-трек Ольга Тихонова. Об этом на заседании правительства сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, передает BaigeNews.kz.

"Флагоносцами будут Бекетаев Адиль, мастер спорта Республики Казахстан по хоккею, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров, победитель молодежного чемпионата мира и Тихонова Ольга - мастер спорта международного класса по шорт-треку, бронзовая призерка Азиатских игр в 2017 году в дисциплине эстафета 3000 м, а также Всемирной универсиады", - сказал министр.

Он также сообщил, что состав сборной уже утвержден. На Азиатские игры отправятся 138 спортсменов. Им предстоит побороться за 51 комплект медалей.

Министр отметил, что большие надежды возлагаются на биатлонистов, лыжников, конькобежцев, а также хоккеистов, которые являются действующими чемпионами Азии.