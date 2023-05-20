Стали известны имена участников возродившегося конкурса "Жас қанат. Дети – 2023"

Фото: оргкомитет

Организаторы раскрыли имена талантливых детей, которые примут участие в конкурсе "Жас қанат. Дети – 2023", передаёт BaigeNews.kz. "Чья-то идея воплотится на сцене возрожденного фестиваля "Азия дауысы" в этом году. Автора лучшего эскиза ждет приз в 100 тысяч тенге. В фойе Дворца республики будет также установлена юрта тик-токеров, так что шоу будет проходить не только на сцене, но и за ее пределами. В рамках конкурса "Жас қанат 2023" мы обязательно вспомним всех тех, кто имел к нему отношение и чьи жизни унес ковид. Это будет очень трогательный момент, подробности пока не раскрываем", — сообщили организаторы.

Также опубликован список участников конкурса "ЖАС ҚАНАТ. ДЕТИ – 2023"

1. САМИНА МЫРЗАЛИЕВА, АСТАНА, 9 ЛЕТ

2. АСЫЛ МҰРАТ, АСТАНА, 12 ЛЕТ

3. АЛИХАН НУРЛЫБЕК, АСТАНА, 13 ЛЕТ

4. ДАСТАН ТУРДАЛЫ, АЛМАТЫ, 11 ЛЕТ

5. РОКСАНА СЫЧЕВА, АЛМАТЫ, 10 ЛЕТ

6. АМИНА АБДИЛБЕКОВА, АЛМАТЫ, 13 ЛЕТ

7. АДЛЕТ РЫСБАЙ, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 ЛЕТ

8. АКНИЕТ ЖАНКЕЛДЫ, УЛЫТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 ЛЕТ

9. ЫРЫСГҮЛЬ КАЙРАТБЕК, УЛЫТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 ЛЕТ

10. СЕЗІМ САПАРБЕК, ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 ЛЕТ

11. КӘУСАР БОЛАТ, МАНГЫСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 ЛЕТ

12. АМИНА АСГАТОВА, МАНГЫСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 ЛЕТ

13. ТУМАРХАНЫМ ИКЛАСБЕК, КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 ЛЕТ

14. АЙЗАТ ШАНИЯР, КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 ЛЕТ

15. ДИЛЬНАЗ ЕЖИРОВА, АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 ЛЕТ

16. АДЕЛЬ КЕРЕЕВА, АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 ЛЕТ

17. НУРШАТ КУСАНОВА, АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 ЛЕТ

18. ЕНЛИК БАЙЗАХ, ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 ЛЕТ

19. ЗЕРЕ ЖУНИСБАЙ, ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 ЛЕТ

20. ИНАБАТ ТҮЙТЕБАЙ, ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 ЛЕТ

21. БАЛЫМ НСАНАЛЫ, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 ЛЕТ

22. ШАХИСЛАМ АБДИГАЗИЗ, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 ЛЕТ

Напомним, Кконкурс "Жас қанат" возвращается в Алматы после трёхлетнего перерыва. Это крупнейшее культурное мероприятие страны впервые пройдет без своих основателей - Мурата Иргалиева и Александра Пономарёва. Но его организаторы сделают все, чтобы "Жас қанат-23", был достоин их памяти.