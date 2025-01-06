Стало известно, что среди лауреатов 82-й церемонии вручения премии "Золотой глобус", состоявшейся в Беверли-Хиллз, - актриса Деми Мур, сериал "Сёгун" и музыкальный триллер "Эмилия Перес", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Обладателем "Золотого глобуса" за лучшую режиссуру стал Брэйди Корбет, снявший фильм "Бруталист" об истории венгерского еврейского архитектора, пережившего Холокост. Награду за лучший сценарий получил Питер Строган за фильм "Конклав" немецкого режиссера Эдварда Бергера. В основе сюжета этой кинокартины лежат политические события в Ватикане.

Лучшим фильмом на иностранном языке стала картина французского режиссера Жака Одиара "Эмилия Перес". Кроме того, американская актриса Зои Салданья была отмечена как лучшая актриса второго плана за роль в этом фильме. В целом, картина "Эмилия Перес" была номинирована в десяти категориях. По сюжету, главная героиня фильма - адвокат Рита - решает помочь лидеру мексиканского наркокартеля пройти операцию по смене пола, чтобы скрыться.

Лауреаты в "сериальных" номинациях

Награды в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом сериале" и "Лучшая женская роль в драматическом сериале" получили исполнители главных ролей в "Сёгуне" Хироюки Санада и Анна Сава. Один из лауреатов "Глобуса" - Таданобу Асано, получивший премию за лучшее исполнение мужской роли второго плана в сериале "Сёгун".

Лучшим мини-сериалом стал "Олененок". Обладателями наград как лучшие актер и актриса мини-сериала стали Колин Фаррелл ("Пингвин") и Джоди Фостер ("Настоящий детектив: Страна ночи").

Лучшим комедийным сериалом признаны "Хитрости". "Золотой глобус" в номинациях лучшие актер и актриса в комедийном сериале получили Джереми Аллен Уайт ("Медведь") и Джин Смарт ("Хитрости").

Деми Мур впервые удостоена награды как актриса

62-летняя американская актриса Деми Мур получила свой первый "Золотой глобус" в категории "лучшая женская роль в мюзикле или комедии" за главную роль в боди-хорроре "Субстанция", уже отмеченный наградой Каннского кинофестиваля за лучший сценарий.

"Я действительно не ожидала этого. Я сейчас просто в шоке, - сказала Мур при вручении награды. - Я занята в кино более 45 лет, и это первый раз, когда я выиграла что-то как актриса".

На пути к победе Деми Мур обошла пятерых конкуренток.

В целом, организаторы "Глобуса" объявили победителей в 27 категориях кино и телевидения. 82-я церемония вручения трофеев в Беверли-Хиллз транслировалась в прямом эфире американской телекомпанией CBS. "Золотые глобусы " вручают с 1944 года. Награда считается второй по важности кинопремией в США после "Оскара".

Напомним, ранее сообщалось, какой фильм выдвинули на "Оскар" от Казахстана.