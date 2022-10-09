Стали известны имена победителей Кубка Казахстана по шорт-треку

Фото: пресс-служба НОК Казахстана/Сали Сабиров

В Астане завершился Кубок Казахстана по шорт-треку, названы имена победителей соревнований, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета.

На дистанции 1500 метров среди мужчин первое место занял Адиль Галиахметов из Актобе, на втором — Нуртилек Кажгали из ЗКО, третьим стал Еркебулан Шамуханов из Акмолинской области.

Среди женщин на этой дистанции не было равных Ольге Тихоновой из Акмолинской области, на втором месте — её землячка Яна Хан, на третьем - астанчанка Малика Ермек.

На дистанции 500 метров первое место среди мужчин завоевал Денис Никиша из Акмолинской области, на втором - астанчанин Абзал Ажгалиев, на третьем Мерсаид Жаксыбаев из Акмолинской области.

Среди женщин первой стала акмолинка Яна Хан, на втором и третьем местах Алена Волковицкая и Алия Амиргалиева из Костанайской области.

В мужской эстафете на 5000 метров победа за Астаной, на втором месте - Акмолинская область, на третьем - ЗКО.

В женской эстафете на 3000 метров лидировала Костанайская область, на втором месте ЗКО, на третьем - Шымкент.

В смешанной эстафете на 2000 метров первенство за Акмолинской областью, вторая - Костанайская область, третья - ЗКО.

Среди женщин на дистанции 1000 метров победила Анастасия Астраханцева из Костанайской области, второй стала Ольга Тихонова из Акмолинской области, третьей - астанчанка Малика Ермек.

Среди мужчин на дистанции 1000 метров лидировал Антон Хван из Акмолинской области, на втором и третьем - представители столицы Абзал Ажгалиев и Динмухамед Тажибай соотвественно.